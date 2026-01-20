Francesca Agostino dirigerà l’area finanziaria di Allianz Trade in Italia e Regione Mmea

Francesca Agostino, attualmente Head of Finance & Chief Risk Officer Mmea, è nominata Chief Financial Officer in Allianz Trade per l’Italia e la Regione Mmea, succedendo a Jean Claus, con decorrenza dal 1° Febbraio 2026. Dopo essersi laureata in Economia presso l’Università La Sapienza, inizia la sua carriera in Allianz Trade nel 1992 (ex SIAC), maturando esperienza in HR, Treasury e Accounting, e guidando progetti chiave come l’implementazione di SOX e SAP. Nel corso del suo percorso ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione locale e regionale. Dal 2015 al 2021 è Cfao per la business unit italiana, con responsabilità Finance, Accounting, Reinsurance e Legal. Dal 2022 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Mmea Head of Finance & Chief Risk Officer, guidando i team Finance, Risk e Actuarial al fine di garantire accuratezza nelle riserve e nelle attività di reporting.