Francesca Failoni vince il Premio GammaDonna 2025: la blockchain incontra la sostenibilità

Imprese ipertecnologiche e ad alta sostenibilità: sono le protagoniste salite ieri sul palco di Palazzo Madama a Torino per la finale del Premio GammaDonna, che dal 2004 valorizza l’innovazione al femminile.

A conquistare l’edizione 2025 è stata Francesca Failoni, CFO e co-founder di Alps Blockchain, per aver coniugato tecnologia e sostenibilità in un modello pionieristico che integra digital mining ed energia rinnovabile. La sua azienda trasforma il mining di criptovalute – tradizionalmente ad alto consumo energetico – in un motore di sviluppo locale, installando mining farm all’interno di centrali idroelettriche storiche e utilizzando energia pulita. In pochi anni Alps Blockchain è cresciuta fino a gestire oltre venti impianti tra Italia e estero, con l’obiettivo di arrivare alla quotazione in Borsa.

Alla cerimonia – realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Torino, Mediolanum Private Banking, EY e Rocco Forte Hotels, e con il patrocinio di Commissione Europea, Regione Piemonte, Consulta Femminile Regionale e Città di Torino – sono state premiate anche Simona Maschi (Copenhagen Institute of Interaction Design), vincitrice del “Giuliana Bertin Communication Award”; Valeria Della Rosa (Oli Help), che ha ricevuto il “Women Startup Award”; e Lucia Cuman (STL Design & Tecnologia), cui è andata la Menzione Speciale per l’Internazionalizzazione promossa da DHL Express Italy. “Le imprenditrici premiate quest’anno non solo competono con successo sui mercati internazionali, ma hanno saputo anche esportare modelli di business innovativi e sostenibili – ha dichiarato Valentina Parenti, Presidente di GammaDonna -. Un segnale di quanto sia urgente rafforzare un ecosistema che metta l’impresa al centro come motore di sviluppo e come veicolo dei valori del Made in Italy nel mondo».

La vincitrice

Trentina, co-founder di Alps Blockchain insieme al compagno di liceo Francesco Buffa, Francesca Failoni ha costruito un modello che combina innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio. La società, nata nel 2018, utilizza centrali idroelettriche storiche per alimentare il mining di Bitcoin con energia rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale di un settore ad alto consumo. Oggi gestisce più di venti impianti e ha attirato oltre 200 milioni di euro di investimenti, portando il suo know-how dall’Ecuador all’Oman. “Le persone con cui costruisci un’impresa sono più importanti dell’idea stessa», ha commentato Failoni. «Abbiamo trasformato un problema – l’elevato consumo energetico del mining – in un modello capace di generare valore economico e ambientale. La quotazione in Borsa sarà una tappa fondamentale, ma anche una delle sfide più impegnative per la nostra crescita internazionale”.

Women Startup Award

Il riconoscimento per la startup più innovativa è andato a Valeria Della Rosa, Founder e ceo di Oli Help, la prima app basata su intelligenza artificiale dedicata alla gestione dei bambini con disturbi del neurosviluppo, in particolare l’Adhd. La piattaforma, nata dall’esperienza personale di Della Rosa e dalla sua lunga carriera nell’innovazione digitale, combina scienza e AI per offrire soluzioni personalizzate già utilizzate in Italia, Regno Unito e Australia.

«Il mio errore più grande è stato non aver fatto l’imprenditrice prima», ha detto. «Ora voglio espandere Oli Help a livello internazionale, portando supporto intelligente anche ad altre forme di neurodiversità».

Giuliana Bertin Communication Award

La designer Simona Maschi, co-founder e direttrice del Copenhagen Institute of Interaction Design, ha ricevuto il premio dedicato alla comunicazione. Pioniera del design a impatto positivo, Maschi ha formato più di mille innovatori in oltre quaranta Paesi e di recente ha aperto una sede del iid a Bergamo. “Vogliamo dimostrare come il design possa essere una leva concreta per trasformazioni sociali, culturali e ambientali», ha spiegato Maschi. «Aiutiamo le organizzazioni a ripensare prodotti e processi in chiave sostenibile, formando al tempo stesso nuove generazioni di innovatori”.

Menzione speciale per l’internazionalizzazione

A Lucia Cuman, CEO di STL Design & Tecnologia di Marostica, è andata la Menzione Speciale per l’Internazionalizzazione promossa da DHL Express Italy. La sua azienda, ispirata al pensiero olivettiano, ha lanciato la linea Stilfibra, sedute realizzate con fibre vegetali e plastica riciclata, attirando l’attenzione di mercati come Giappone, Francia e Germania. “Supportare imprenditrici come Lucia significa credere in una visione innovativa e radicata nel territorio – ha sottolineato Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand & Communications and Sustainability di DHL Express Italy -. Le imprese guidate da donne si distinguono per resilienza e attenzione alla sostenibilità: un patrimonio strategico per il futuro del Paese”.