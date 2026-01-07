Francesca Ferlaino (figlia dell’ex presidente del Napoli) è la scienziata austriaca dell’anno

La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. Dal 2006 svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Fisica sperimentale dell’Università di Innsbruck e dal 2014 è direttrice scientifica dell’Istituto di ottica quantistica e informazione quantistica di Innsbruck. Nell’Anno internazionale della scienza quantistica, il riconoscimento è stato attribuito alla scienziata italiana (nata a Napoli e figlia di Corrado Ferlaino) per aver divulgato il suo lavoro scientifico sugli stati esotici del mondo quantistico ed esser riuscita a portare il suo campo di ricerca a un pubblico più ampio. “Sono sempre stata convinta che la scienza non sia uno sforzo solitario, ma un bene comune il cui valore cresce quando la conoscenza viene scambiata e comunicata – ha commentato Ferlaino – Questo premio riconosce in modo particolare l’importanza della comunicazione scientifica ed il ruolo che essa svolge nel rendere la ricerca significativa per la società. Sono particolarmente orgogliosa se, attraverso il mio lavoro, ho potuto contribuire a una più ampia comprensione dell’importanza della scienza fondamentale”. “Comunicare il lavoro scientifico in modo facilmente comprensibile è fondamentale per rafforzare la fiducia nella scienza. Siamo orgogliosi di avere Ferlaino tra le nostre fila, non solo come scienziata altamente qualificata, ma anche come eccellente comunicatrice profondamente impegnata nel dialogo con il pubblico”, ha detto Heinz Faßmann, presidente dell’Accademia austriaca delle scienze. Ferlaino ha studiato fisica all’Università Federico II di Napoli e ha conseguito il dottorato nel 2004 presso l’Università di Firenze ed il Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare. Nel 2006 è arrivata a Innsbruck come ricercatrice post-dottorato per lavorare nel gruppo di ricerca di Rudolf Grimm, Scienziato dell’anno in Austria nel 2009. La ricerca di Ferlaino si concentra sui fenomeni quantistici nei gas atomici a temperature ultra basse. Negli ultimi anni si è concentrata in particolare sugli atomi di erbio e disprosio, fortemente magnetici e finora poco studiati. Nel 2020, insieme al suo team, è riuscita a creare in laboratorio i primi stati supersolidi di lunga durata, uno stato della materia sfuggente e paradossale in cui coesistono ordine cristallino e superfluidità.