Francesca Maciocia nominata direttrice generale di “Napoli Servizi”

L’Assemblea dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. ha formalizzato la nomina di Francesca Maciocia come nuova direttrice generale della società. L’ufficializzazione – riporta una nota dell’ufficio stampa del Comune di Napoli – è avvenuta al termine del bando di selezione e delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita dopo la fase di preselezione dei candidati. All’Assemblea, in rappresentanza dell’Ente, ha preso parte l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Baretta, in qualità di delegato del Sindaco.

Ingegnere, napoletana, con un rilevante curriculum dirigenziale e manageriale, Francesca Maciocia ha maturato una lunga esperienza alla Scabec, società in house della Regione Campania dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale. La nuova direttrice generale affiancherà l’Amministratore Unico, Alessandro Venturieri, nella riorganizzazione e nel rilancio della società partecipata. Con questa nomina, Maciocia diventa la prima donna a ricoprire l’incarico di direttore generale nella storia venticinquennale di Napoli Servizi, l’incarico avrà una durata triennale. Maciocia subentra a Ciro Turiello, dopo la nomina di quest’ultimo come coordinatore dei servizi per il decoro urbano del Comune di Napoli voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi. Nel corso dell’Assemblea è stata anche ratificata la nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’azienda partecipata che sarà composto da Loris Landriani, in qualità di presidente, Antonio Mastrangelo e Gabriela Napoli in qualità di componenti effettivi e Francesco Campobasso e Monica Scipione come componenti supplenti.