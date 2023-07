Francesca Matacena sul podio del concorso “Stromboli – l’isola dei poeti”

È soddisfatta Francesca Matacena, poetessa napoletana di Fuorigrotta, che porta avanti la passione per la scrittura poetica, raggiungendo ottimi risultati, seppur tra mille difficoltà. Francesca è fresca di premiazione, avendo ottenuto il secondo posto, su oltre duemila partecipanti, alla prima edizione del concorso di poesia “Stromboli – l’isola dei poeti” ed è entusiasta per il risultato conquistato. «Sono emozionata – confida lasciando trapelare la sua soddisfazione, raccontandoci un po’ di sé e del brutto periodo che ha vissuto e che l’ha obbligata a reinventarsi. «Purtroppo ho problemi fisici, dovuti ad una emorragia cerebrale. Sono passati tre anni e, pur avendo recuperato parte della mia autonomia, ho perso tanto… – prosegue nel breve racconto della sua vita – Quella di oggi è un’altra me! Dentro e fuori».