Francesca Michielin super ospite come speaker a TEDxCortina

Roma, 17 lug. (askanews) – Francesca Michielin sarà tra gli speaker della nona edizione di TEDxCortina, in programma venerdì 22 agosto dalle 10 al Rifugio Col Gallina. Un debutto importante per l’artista bassanese, che per la prima volta porterà la sua esperienza e il suo sguardo in un TEDx, scegliendo come palcoscenico le montagne di un territorio, il Veneto, che custodisce le sue radici.

“Sono felice di partecipare al mio primo TEDx in un contesto immerso nel verde, nelle mie terre, con un tema che mi sta molto a cuore, ovvero quanto l’aspetto creativo e il suo flusso naturale siano sempre più in contrasto con la velocità di questa società iper produttiva e iper performativa. Sarà un momento molto intenso, non vedo l’ora”, ha commentato Michielin.

Cantautrice, polistrumentista, voce tra le più intense della scena italiana contemporanea, dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione” – brano con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest -, la partecipazione nel 2021 con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra, Francesca Michielin torna in gara al Festival di Sanremo nell’edizione 2025 con il brano “Fango in Paradiso”.

In oltre un decennio ha attraversato e rinnovato la musica italiana con un percorso artistico originale e mai prevedibile: dai successi radiofonici alle collaborazioni trasversali, fino all’approdo a una scrittura matura e fuori dagli schemi con l’ultimo album Cani Sciolti e il nuovo singolo Francesca, un’intensa riflessione sulla scelta di allontanarsi da ciò che ci fa sentire fuori posto e tornare in un luogo sicuro nel tentativo di cercarsi e cercare di capirsi.

Accanto alla musica, ha saputo distinguersi anche in altri orizzonti creativi. Nel 2022 è stata conduttrice di X Factor in Italia, ha debuttato come scrittrice con Mondadori con il romanzo “Il cuore è un organo” e ideato il podcast Maschiacci. Nel cinema ha firmato brani per film di successo come The Amazing Spider-Man 2 e composto la colonna di “Marylin ha gli occhi neri”, ottenendo la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Da grande amante della dimensione live – ha suonato in solo, sopra la techno, con la band, nei teatri, nei club e nei principali festival nazionali. Il 15 giugno Francesca è stata special guest del primo live romano dei Duran Duran al Circo Massimo, mentre il 4 ottobre debutterà all’Arena di Verona con una speciale serata 100% musica per ripercorrere con il pubblico e in compagnia di amici e colleghi i momenti più significativi dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palcoscenico.

Il cammino artistico e personale di Francesca Michielin riflette perfettamente lo spirito di “Flow – sinergie in divenire”, il tema di questa edizione di TEDxCortina, che esplora il cambiamento nei suoi momenti più intensi e decisivi. Come un fiume in continuo movimento, la sua carriera si è nutrita di intuizioni, deviazioni e svolte, trasformando e ridefinendo costantemente la sua identità artistica e umana.

TEDxCortina, dopo l’appuntamento da record del 2024 che ha registrato oltre 500 presenze, ritorna così per la nona volta nella Perla delle Dolomiti.