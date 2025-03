Francesca Montini nuova responsabile Comunicazione del Milan

Francesca Montini è la nuova responsabile Comunicazione del Milan, succedendo a Pierdonato Vercellone, il cui addio è ufficializzato la scorsa settimana. La sua nomina si inserisce in una fase di intensa riorganizzazione per il club rossonero. Prima di approdare al Milan, Montini ricopre ruoli di primo piano nel settore della comunicazione aziendale. Dal 17 aprile 2023, è Chief Communications Officer in Ferrari, dopo aver guidato la comunicazione Brand e Corporate della casa di Maranello. La sua carriera si sviluppa su scala internazionale, con esperienze nei mercati di Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, lavorando per marchi di rilievo come Nokia, Nike, Ford e Jeep.