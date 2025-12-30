Francesca Nieddu e Mauro Senati, nuove nomine per Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo annuncia due nuove nomine. Dal 1° gennaio 2026 la responsabilità dell’Area di Governo Chief Compliance Officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’Area di Governo Chief Risk Officer. Nieddu, laureata in Economia Politica alla Bocconi, inizia la carriera in Borsa Italiana e approda in Intesa Sanpaolo nel 2007, presso la divisione Banca dei Territori. Senati, laureato in Economia e Commercio alla Statale di Brescia, inizia in Banca Commerciale prima di passare a Intesa Sanpaolo.