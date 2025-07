Francesca Pagliuca: la ricercatrice dell’Istituto tumori del Pascale è tra i talenti under 40 di Fortune

Una giovane ricercatrice dell’Istituto dei tumori di Napoli è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia a livello nazionale. Si tratta di Martina Pagliuca napoletana di 33 anni, dirigente medico. Ogni anno Fortune Italia esce in edicola con il numero dedicato ai 40 migliori talenti che hanno meno di 40 anni. Sono top manager, ricercatori, innovatori, sportivi, content creator e professionisti del public affair che contribuiscono all’affermazione personale e delle proprie aziende, oltre che al cambiamento del Paese. La lista è l’esito dell’analisi di molti profili che giungono alla redazione nel corso dell’anno sia attraverso candidature spontanee che tramite segnalazioni da parte del magazine. Così Martina Pagliuca è stata inserita nella lista. E l’effetto p stato di una grande sopresa: “Mi sono limitata a fare il mio lavoro”, il suo commento. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università di Napoli Federico II nel 2016, ha completato la specializzazione in Oncologia Medica. Durante la sua formazione, ha svolto attività cliniche e di ricerca presso il Pascale affinando le competenze nella gestione multidisciplinare del paziente oncologico e nell’elaborazione di protocolli sperimentali. Da ottobre 2021 a dicembre 2024 ha ricoperto il ruolo di Research Fellow presso il prestigioso Gustave Roussy Cancer Campus di Villejuif, di Parigi, primo centro europeo per la ricerca oncologica, dove fa tuttora parte del Breast Cancer Survivorship Research Group e dell’unità di Molecular Predictors and New Targets in Oncology. Il suo lavoro si concentra principalmente sulla personalizzazione delle strategie di trattamento e ottimizzazione della qualità di vita per i pazienti oncologici. Parallelamente all’attività clinica e di ricerca, ha iniziato nel 2022 un dottorato di ricerca in cotutela di tesi internazionale tra le scuole: Cancérologie, Biologie, Médecine, Santé dell’Università Paris-Saclay e Clinical and Translational Oncology della Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Inoltre, ha conseguito (nel 2022) due diplomi universitari in ricerca clinica e traslazionale e in oncologia presso la stessa Università Paris-Saclay, arricchendo la sua formazione con competenze avanzate in metodologia della ricerca e analisi dei dati. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro. “Siamo profondamente orgogliosi che Martina Pagliuca sia stata inserita nella prestigiosa classifica ‘Under 40’ di Fortune Italia. – dice Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica – È un riconoscimento che premia non solo il suo talento scientifico, ma anche la passione, la sensibilità e la serietà con cui affronta ogni giorno il suo lavoro. Martina si occupa di un tema fondamentale e spesso trascurato: la qualità di vita e il percorso delle pazienti che hanno superato un tumore al seno. La sua ricerca sulla survivorship è preziosa, perché mette al centro non solo la cura, ma anche il dopo, quando inizia una nuova fase della vita fatta di sfide, bisogni e aspettative. Il suo percorso di crescita è un esempio di impegno e visione internazionale del nostro Isttituto: ha trascorso tre anni a Parigi in centri di ricerca d’eccellenza, portando con sé un’esperienza che oggi arricchisce il nostro Istituto e il lavoro quotidiano con le pazienti. Questo traguardo è meritato e incoraggiante: dimostra quanto valore possano avere i giovani ricercatori Italiani quando vengano sostenuti e messi in condizione di esprimere il meglio di sé”. (