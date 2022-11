Francesca Sofia nuova Direttrice Generale della Fondazione Cdp

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cdp, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha designato, a far data dal primo novembre, Francesca Sofia nuova Direttrice generale della Fondazione.

Sofia è presidente dell’Ufficio internazionale per l’epilessia (International Bureau for Epilepsy – Ibe) e Direttrice scientifica e consigliera della Federazione italiana epilessia (Fie). Nel 2016 ha fondato Science Compass, società che si occupa di servizi e consulenza nel campo dei processi erogativi a sostegno della ricerca, assistenza, inclusione sociale e tutela di comunità svantaggiate. Sofia ha iniziato la propria carriera in Fondazione Telethon, dove è rimasta per dieci anni con impegni crescenti nell’ambito dei finanziamenti in ricerca biomedica e sviluppo del portafoglio.

Il Cda di Fondazione Cdp – di cui fanno parte anche Federico Delfino, Riccardo Barbieri Hermitte, Manuela Sabbatini e Marco Santarelli – ringrazia Mario Vitale, Direttore uscente della Fondazione, per il lavoro svolto in questi anni.