Francesca Spena nuovo presidente del Tribunale di Avellino

Francesca Spena è la nuova presidente del Tribunale di Avellino. In magistratura dal 1991, Spena ha iniziato il proprio percorso professionale, dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli, presso la ex pretura circondariale di Caserta, per poi esercitare le funzioni di gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Successivamente è stata impegnata come giudice fallimentare, del contenzioso societario e del settore lavoro al Tribunale di Napoli e infine alla sezione lavoro e previdenza della Corte di Cassazione. “È un momento istituzionale di grande rilievo – ha sottolineato a margine della cerimonia di insediamento, tenutasi ieri 14 maggio, la presidente della Corte d’appello di Napoli Maria Rosaria Covelli – non solo per il valore della funzione che la Presidente è chiamata a svolgere, ma anche per ciò che simbolicamente rappresenta. Per la prima volta la guida dell’Ufficio viene affidata a una donna. È un passaggio storico che ci invita a riflettere sul lungo percorso che le nostre istituzioni hanno compiuto, e stanno ancora compiendo, verso una piena parità di genere, basata sul merito, sulla dedizione e sulla capacità professionale. Alla nuova Presidente, che giunge a questo ruolo con una profonda conoscenza del servizio giustizia, rivolgo il mio più sentito benvenuto. Sono certa che saprà affrontare con l’equilibrio, la determinazione e la professionalità che la contraddistinguono le molteplici sfide che attendono oggi un dirigente giudiziario: quelle gestionali, organizzative, e anche, e soprattutto, quelle umane”. “Un plauso va anche – ha proseguito Covelli – al Presidente uscente, che ha saputo guidare l’Ufficio con intelligenza organizzativa, misura e senso istituzionale”. “Il Tribunale di Avellino – ha evidenziato ancora Covelli – ha dimostrato una notevole capacità di risposta e di sinergia con l’avvocatura. In particolare, l’ufficio ha conseguito risultati di assoluto rilievo in tema di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risultati che acquistano ancor più valore se consideriamo le difficoltà strutturali che ben conosciamo, prima fra tutte quella delle gravi scoperture di organico, tanto nel ruolo dei magistrati quanto nel personale amministrativo. A costoro desidero rivolgere un pensiero riconoscente: con profondo spirito di servizio sostengono il funzionamento quotidiano di questa macchina complessa”.