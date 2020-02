Francescantonio Garippo eletto segretario nazionale del PD in Germania

È stato rieletto segretario nazionale del Partito Democratico in Germania, il campano, Francescantonio Garippo. 62 anni, originario di Palomonte, nel salernitano, dove ha vissuto e studiato per poi trasferirsi in Germania dove vive e lavora da oltre 50 anni, Garippo è uno degli uomini delle Istituzioni tedesche più illustri nel mondo.

Stella al Merito del lavoro della Repubblica Italiana, sindaco della città di Kästorf-Sandkamp, consigliere comunale di Wolfsburg, sindacalista, membro del consiglio aziendale della Volkswagen dove è anche responsabile della formazione dei giovani in fabbrica, esponente del partito Spd tedesco e segretario Pd nazionale in Germania, Garippo è l’emigrante italiano di successo che tra le altre cose, dal 2015 è segretario nazionale del Pd in Germania, rieletto per la seconda legislatura qualche giorno fa (fonte Anteprima 24).