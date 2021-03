Francesco Antonio Cappetta lascia Benevento per la Prefettura di Campobasso

Francesco Antonio Cappetta è il nuovo prefetto di Campobasso. Il dottor Cappetta è nato a Trani il 1 luglio 1955. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato a lavorare in varie prefetture d’Italia nel 1985, dalla prefettura di Matera. In seguito ha lavorato a Foggia, Siracusa, Bari e Foggia. Ha svolto l’incarico di commissario straordinario per l’area del Comune di Castel Volturno, alla Prefettura di Caserta, nonché il ruolo di commissario straordinario di numerosi comuni, fra cui quello di isole Tremiti. Da luglio 2018 guida la Prefettura di Benevento. Cappetta succede alla prefetta Maria Guia Federico che ha lasciato l’incarico poche settimane fa.