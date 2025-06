Francesco Arezzo, un italiano alla guida del Rotary International: entrerà in carica il 1° luglio

Francesco Arezzo, socio del Rotary Club di Ragusa, Italia, è stato selezionato come Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 2025/2026 e assumerà l’incarico il 1° luglio 2025.

Arezzo, socio del Rotary da oltre 30 anni, sarà il terzo italiano, e il primo dell’Italia meridionale, a guidare l’organizzazione mondiale dell’effettivo. È stato preceduto da Gian Paolo Lang del Rotary Club Livorno, Toscana (1956/1957), e Carlo Ravizza del Rotary Club di Milano Sud Ovest, Lombardia (1999/2000).

“La forza più grande del Rotary sta nella sua capacità di unire persone di ogni cultura e di varie generazioni attraverso l’impegno comune a fare del bene”, ha dichiarato Arezzo. “Guardando al futuro, mi impegno a fare leva su questa eredità, collaborando insieme per promuovere la pace, la comprensione e le opportunità in tutto il mondo”.

Nel corso del suo percorso rotariano, Arezzo ha sostenuto iniziative che rafforzano l’impatto del Rotary e ampliano le opportunità di impegno tra varie generazioni. Attualmente ricopre la carica di Presidente della Fondazione Rotary Italia, un’entità nazionale che aiuta a rafforzare l’impatto del Rotary rendendo più facile per i cittadini italiani sostenere progetti umanitari in tutto il mondo.

I soci del Rotary, tra cui quelli di oltre 900 club Rotary in Italia e nel mondo, sviluppano e implementano progetti sostenibili e orientati alla comunità per combattere le malattie, promuovere la pace, fornire acqua pulita, sostenere l’istruzione, aiutare madri e bambini, far crescere le economie locali e tutelare l’ambiente. Negli ultimi 100 anni, sono stati erogati 5,5 miliardi di dollari attraverso la Fondazione Rotary, il ramo benefico del Rotary che aiuta i club a collaborare insieme per svolgere un service significativo e d’impatto.

Come leader responsabile della rete globale di 45.000 club Rotary, Arezzo supervisionerà anche l’obiettivo prioritario del Rotary di eradicare la polio. Insieme ai suoi partner della Global Polio Eradication Initiative, il Rotary ha realizzato una riduzione del 99,9% dei casi di polio e ha contribuito con oltre 2,9 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato a proteggere più di 3 miliardi di bambini da questa malattia paralizzante.

Il profilo del nuovo presidente

Francesco Arezzo è un ortodontista che esercita la sua professione a Ragusa, in Sicilia. È un membro attivo delle associazioni di ortodonzia italiane, europee e americane, ed è vicepresidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani per la provincia di Ragusa. È stato il fondatore e il capo responsabile della delegazione della provincia di Ragusa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per sette anni. È Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza del Sovrano Ordine di Malta.

Arezzo è socio del Rotary dal 1988 ed ha ricoperto numerosi ruoli di leadership nell’ambito dell’organizzazione. Lui e sua moglie, Anna Maria Criscione, imprenditrice nel settore del turismo, sono Grandi donatori e Benefattori della Fondazione Rotary.

Il Rotary riunisce una rete globale di leader volontari impegnati ad affrontare le sfide umanitarie più pressanti del mondo e a creare cambiamenti duraturi. Il Rotary connette 1,2 milioni di individui pronti ad agire di oltre 45.000 club Rotary in quasi tutti i Paesi del mondo. Il loro servizio migliora la vita delle persone sia a livello locale che internazionale, aiutando i bisognosi nella loro comunità e impegnandosi a realizzare un mondo libero dalla polio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito rotary.org.