Francesco Baccini “canta” Franco Califano: la musica è libertà

Un omaggio e un tributo al grande e controverso cantante

Milano, 30 gen. (askanews) – Più di un omaggio, un tributo, Francesco Baccini presenta “Franco Califano”, secondo singolo estratto da “Nomi e Cognomi Due”, il nuovo album di inediti a 34 anni da “Nomi e Cognomi” (1992), che consacrò il cantautore genovese al grande pubblico.”Franco secondo me era un poeta e le canzoni che ha scritto sono rimaste e quindi alla fine gli artisti rimangono oltre la loro vita, attraverso le canzoni, attraverso le opere che fanno. E in questa canzone c’è un po’ un effetto riflettente, dentro la canzone ovviamente ci sono riflessi anche io, ci sono riflessi sicuramente di quelli che sono artisti, cioè ci si riconosce”Califano, figura originale e controversa, artista dalla vita sregolata, è stato autore di un repertorio che ha lasciato un segno profondo.”C’è questo tormento e poi c’è l’estasi, l’estasi è quando è venuta una canzone, quando è venuto qualcosa di cui sei soddisfatto”Il singolo affronta temi universali e profondamente umani, ma soprattutto è una dichiarazione d’amore per la musica contro da diffusa tendenza alla depressione. “Alla fine cantare è una liberazione, è liberazione, è uno stato quasi di estasi, sia a cantare che a ascoltare la musica, quindi questo parla proprio di cosa è la musica, di cosa dovrebbe essere la musica, di cosa dovrebbe muoverci dentro e farci star meglio, perché alla fine la musica è una cura”.Francesco Baccini con questo singolo firma un nuovo capitolo coerente, libero e necessario della propria storia.