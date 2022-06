Francesco Billari è il nuovo rettore della Bocconi

L’Universitàdi Milano ha un nuovo rettore: è il professore. Attuale prorettore dell’ateneo, entra in carica il 1° novembre prossimo e resta al vertice per il prossimo biennio . Succede a, rettore della Bocconi negli ultimi 6 anni. Laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1994, con dottorato di ricerca a, Billari è a lungo leader di un gruppo di ricerca presso ildi Rostock. Successivamente dirige il Dipartimento di Sociologia dell’. Tra gli altri incarichi ricoperti c’è quello di presidente della European Association for Population Studies e dell’Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione.