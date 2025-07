Francesco Borsetti entra in Snai Italia come managing director

A partire dal 15 settembre, Francesco Borsetti assumerà il ruolo di managing director di Snai Italia, parte del gruppo Flutter Entertainment, che include anche Sisal.

Con una solida esperienza internazionale nel settore delle scommesse sportive e dell’iGaming, Borsetti ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno del gruppo Flutter, contribuendo allo sviluppo di marchi di primo piano come Paddy Power e Betfair nel Regno Unito e in Irlanda, e di TVG negli Stati Uniti – ora FanDuel TV – il principale network per le scommesse a totalizzatore e le corse ippiche.

Nel suo ruolo più recente, ha guidato Paddy Power Online come managing director, concentrandosi su strategie di prodotto, marketing e sviluppo commerciale. Con questa nomina, Snai si prepara a entrare in una nuova fase di crescita sotto la guida di un profilo di alto livello del panorama internazionale.