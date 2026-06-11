Francesco Branchetti porta in scena il Santo di Assisi: La sua parola è più attuale che mai

di Emilia Filocamo

Con Francesco Branchetti non siamo certo alla prima intervista, anzi. Ho avuto la fortuna e l’opportunità , in più occasioni, di esplorare il suo mondo artistico, di conoscere debutti, progetti, successi, trame, attese e, ogni volta, il risultato è stato un viaggio bellissimo nel talento, nella passione, quella per il teatro, e nell’instancabile energia di Francesco.

Questa volta però è diverso, e non perché ci sia maggiore amore o maggiore dedizione, le creature che si portano in scena credo abbiano tutte la stessa importanza per chi fa teatro da anni. Ciò che avverto è un’emozione diversa, un’attesa più palpabile, al punto da arrivare diretta e possente fino a me, e questo già da giorni. Complice di questa “ differenza”, il progetto Francesco – Sulle vie del cuore, presentato alla Camera dei Deputati il 20 maggio scorso e che spazia tra teatro, cammini, musica, formazione e inclusione sociale fino ad animare con eventi ad hoc il comune di San Fele, borgo della Basilicata. Un vero e proprio spettacolo dal vivo e di produzione teatrale che vedrà come fulcro, dal 12 al 17 luglio prossimi, proprio il borgo lucano. La rassegna, patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di Francesco D’Assisi è prodotta dal Simposio delle Muse ETS nell’ambito dei progetti speciali 30+ del Premio Penisola Sorrentina in sinergia con il comune di San Fele. La figura del santo viene presentata come paradigma di fraternità e dialogo con gli ultimi. Il 12 luglio, nella Chiesa Madre Madonna della Quercia di San Fele, toccherà proprio a Francesco Branchetti, interpretare e dirigere lo spettacolo dedicato a Francesco di Assisi con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Flaherty e Barbara De Rossi.

A raccontare genesi ed emozioni dello spettacolo è proprio il protagonista.

Francesco, raccontaci questa avventura dedicata ad un simbolo della fede Cristiana, San Francesco di Assisi e del tuo debutto a luglio.

È un progetto straordinario nato dalla collaborazione ormai decennale tra me e il maestro Mario Esposito ed è la seconda volta inoltre che mi trovo a confrontarmi in uno spettacolo con la figura di San Francesco; è un progetto che mi riempie di responsabilità soprattutto per i prestigiosi patrocini ricevuti ma anche per la materia così importante, così preziosa, così urgente in un’epoca come la nostra così bisognosa di spiritualità così bisognosa della parola di Francesco. Si tratta inoltre di un evento imponente che coinvolge attori importanti, un progetto illuminotecnico visivo notevole e un lavoro musicale di grande livello curato da Samantha Chieffallo musicista straordinaria. Debutteremo appunto il 12 di luglio a San Fele in Basilicata, straordinaria località densa di spiritualità perfetta per il nostro spettacolo.

A tuo parere cosa colpisce e cosa conquista del santo di Assisi: la fragilità, l’estrema umanità, o forse il fascino di un personaggio che ha scavalcato i secoli e si è consegnato intatto non solo alla memoria dei fedeli ma, se vogliamo, anche a quella dei più giovani?

Beh credo che prima di tutto la forza della parola di Francesco risieda nella sua clamorosa modernità e la modernità risiede nell’università del suo messaggio; si parla nei suoi scritti di accoglienza, si parla di profonda compassione, l’umanità trasuda da ogni parola, si parla di riconoscere l’altro senza paura, tutti temi del nostro presente travagliato. Si parla di un mondo che accoglie tutti indiscriminatamente, come potrebbe questa parola essere più vicina e più sentita dagli uomini di oggi? E’ davvero difficile da immaginare qualcosa di più attuale di più contemporaneo , di più urgente della parola di Francesco.

Un argomento per certi aspetti nuovo rispetto ai tuoi lavori usuali: come hai affrontato sia la regia che l’interpretazione?

In realtà ho affrontato più volte temi religiosi nei miei spettacoli mi è capitato nel Corale dell’attesa e mi è già capitato in un altro spettacolo dedicato a San Francesco

anni fa. Ho affrontato spesso sia il ruolo di attore che di regista contemporaneamente e molto naturalmente, chiaramente in questo caso la sfida più difficile è stata senz’altro quella dedicata alla preparazione attoriale di un personaggio clamorosamente sfaccettato e complesso come quello di Francesco. La regia è stata un lavoro difficile ma diciamo più simile come difficoltà a tutti gli altri miei spettacoli.

Il progetto fa leva su patrocini importanti, istituzionali: il momento più emozionante durante la fase di presentazione?

Sicuramente l’emozione nasce dal sentire la fiducia nei miei confronti da parte di tante persone e di tante istituzioni e questo mi responsabilizza molto e mi sta facendo lavorare con grande impegno.

Hai mai pensato anche alla realizzazione di un musical visto che è una chiave di lettura che funziona molto bene narrativamente anche con personaggi storici o religiosi?

Sì e non escludo che lo farò nel prossimo futuro.

Prossimi progetti?

Ho molti spettacoli che debutteranno nella prossima stagione con attori meravigliosi da Simona Cavallari a Barbara De Rossi, da Katia Ricciarelli a Lorenzo Flaherty. Sono molto soddisfatto e mi ritengo davvero fortunato per i progetti importanti che mi vengono affidati.

La regola o l’insegnamento del frate di Assisi di cui secondo te oggi non si può fare a meno?

La risposta è nella tua domanda e cioè la regola, la disciplina, il bisogno di qualcosa che contempli i nostri possibili errori e ci tenga ancorati attraverso appunto la disciplina a ciò che ci siamo prefissati, agli obiettivi sani e virtuosi che ci siamo imposti. Occorre affiancare un percorso di disciplina, di regole appunto che non devono essere considerate come un ostacolo o un recinto ma come un aiuto profondo ed un sostegno negli inevitabili momenti di scoraggiamento e di cedimento che da esseri umani possiamo avere.

No so se riuscirò ad essere a San Fele il prossimo 12 luglio ma mi piacerebbe molto avvertire anche dal vivo l’emozione che ho provato solo intervistando Francesco Branchetti. In fondo il progetto è un invito corale alla speranza, a non scoraggiarsi, a comprendere le proprie fragilità e a fare leva su quelle per non incappare in altre cadute, per migliorare. Perché forse è proprio questo l’insegnamento più grande che ci arriva dal Santo di Assisi, un insegnamento fatto di semplicità, non roboante, non arzigogolato e che può raggiungere chiunque. Bisogna accettarsi, accettare le proprie fragilità, i fallimenti, accettare le cadute e, nonostante questo, non smettere di lottare, non smettere di rialzarsi.