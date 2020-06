Francesco Caio, Alitalia sceglie un top manager napoletano per la presidenza

Tocca al top manager napoletano Francesco Caio risollevare le sorti di Alitalia. L’attuale numero uno di Saipem è nominato presidente della compagnia di bandiera. Classe ’57, una laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Caio è tra i principali dirigenti d’azienda italiani. Tra i diversi incarichi ricoperti figurano quelli di a.d. e direttore generale di Poste Italiane, consulente del Governo inglese per la stesura del documento “Review of Barriers to Investment in Next Generation Access”, consulente del Governo italiano per l’attuazione del piano di banda larga nazionale e del programma Agenda Digitale, membro dei cda di Gruppo Sole 24 Ore, Avio Aero, Indesit, Motorola, Merloni. In Alitalia si coordinerà con il nuovo amministratore delegato, Fabio Lazzerini.