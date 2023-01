Francesco Calvo capo area Sport della Juventus

Francesco Calvo è il nuovo capo dell’area Sport della Juventus. Calvo è alla seconda vita alla Juventus, dopo essere stato tra il 2011 e il 2014 prima direttore commerciale e poi responsabile dei ricavi. Ha lavorato al Barcellona e poi alla Roma, dov’è stato anche direttore operativo. Ora avrà tutta l’area sportiva tra le mani, in un passaggio parecchio delicato dela vita bianconera. Per il quotidiano, sul mercato lavorerà accanto all’ad Scanavino e a Giovanni Manna, direttore sportivo della formazione Under 23, che potrebbe essere indicato in Federcalcio anche come ds della prima squadra, vista l’inibizione di Federico Cherubini, che pure mantiene il ruolo.