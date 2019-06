Francesco Castagna (Sms Engineering) “tutor d’eccellenza”: premio da Unioncamere

Francesco Castagna, amministratore delegato della Sms Engineering, è un “tutor d’eccellenza”. Il titolo gli è stato assegnato da Unioncamere, il 30 maggio scorso, durante la manifestazione “Racconta la tua storia, orienta il tuo lavoro”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare i percorsi di alternanza intrapresi dai giovani attraverso i loro videoracconti, e premiare la qualità della formazione “on the job”. Alla consegna dei premi nazionali “Storie di alternanza” assegnati dalle Camere di commercio sono intervenuti Tommaso De Simone, vicepresidente di Unioncamere; Claudio Gagliardi, vicesegretario generale di Unioncamere; Fabrizio Proietti; e Maria Assunta Palermo, direttore generale della direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione nazionale d’istruzione. L’evento è stato moderato da Daniele Grassucci e ha visto l’interessante testimonianza di Massimo Cerofolini, giornalista e conduttore del programma Eta beta in onda su Rai Radio1.

La menzione speciale “Tutor d’Eccellenza” a Francesco Castagna, amministratore delegato della Sms Engineering e tutor del Progetto “SaveYourFood” presentato dall’ Istituto Statale per l’Istruzione Superiore “Europa” di Pomigliano d’Arco, è stata assegnata con questa motivazione: “Grande senso di responsabilità e un’indomabile passione sono le caratteristiche dell’ ingegner Francesco Castagna – docente, formatore ed imprenditore – amministratore delegato della Sms engineering. La sua costante presenza ed il suo entusiasmo sono stati cruciali nel coinvolgere gli studenti e nel fornire loro strumenti indispensabili sul lavoro e nella vita’.

Il riconoscimento è stato conferito per la prima volta nella storia della manifestazione ed in deroga all’art.4 del regolamento nazionale.