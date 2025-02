Francesco Cicchella in “Tante belle cose”: uno show tra risate e ricordi all’Augusteo di Napoli

Napoli si prepara ad accogliere uno degli artisti comici più talentuosi e versatili del panorama italiano: Francesco Cicchella. L’attore e showman partenopeo sarà protagonista e regista di “Tante belle cose”, il suo nuovo one man show che andrà in scena al Teatro Augusteo (Piazzetta Duca d’Aosta, 263) da venerdì 28 febbraio a domenica 9 marzo. Uno spettacolo innovativo, capace di unire comicità, musica ed emozione in un viaggio teatrale unico.

“Tante belle cose” si configura come un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui il varietà si fonde con una narrazione cinematografica, dando vita a un mix esplosivo di sketch esilaranti e momenti di grande intensità. Francesco Cicchella gioca con i suoi personaggi e con sé stesso, esplorando il tempo in un continuo salto tra passato e futuro. La trama prende il via in un salotto televisivo, dove Cicchella, ormai sessantenne, annuncia il suo ritiro dalle scene e si esibisce per un’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista ripercorre la sua lunga carriera, soffermandosi su una serata a teatro che ha segnato il suo destino. Da qui prende forma un viaggio nel tempo che, tra flashback e colpi di scena, sconvolgerà gli equilibri dello show.

Ad affiancare Francesco Cicchella sul palco ci saranno Vincenzo De Honestis e Yaser Mohamed, mentre le musiche dal vivo saranno affidate a una straordinaria band composta da Elio Severino (batteria), Emilio Silva Bedmar (sax), Gino Giovannelli (tastiere), Umberto Lepore (basso) e Guido Della Gatta (chitarre). Un ensemble di talenti che contribuirà a rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente, con momenti musicali che spaziano tra generi e atmosfere diverse.

Lo spettacolo, scritto da Francesco Cicchella e Gennaro Scarpato, si avvale di un team tecnico d’eccezione: il disegno luci è curato da Francesco Adinolfi, il suono da Massimo D’Avanzo, mentre le elaborazioni grafiche portano la firma di Antonio Scarpato. Gli abiti di scena sono realizzati dalla Sartoria Cavaliere, le scenografie sono a cura di Visual Sacs e il trucco e parrucco è affidato a Ciro Florio. L’allestimento e il service audio/luci sono curati da Soundtrack srl. La produzione è a opera di Top Agency Music e Bravi Tutti.