Francesco De Falco è il nuovo direttore del Formedil di Napoli, ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Napoli e provincia.

Il Formedil Napoli si occupa della formazione dei lavoratori del comparto delle costruzioni e di consulenza in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. È costituito dalle parti sociali provinciali di settore, l’Acen, Associazione Costruttori Edili di Napoli le organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia: Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

De Falco, 47 anni, dottore di ricerca in Ingegneria, ha diretto il Formedil di Caserta e succede a Mattia D’Acunto, che ha diretto l’ente napoletano per quattro anni.

“La cultura della sicurezza e la prevenzione degli infortuni sono, da sempre, al centro delle attività del Formedil. Lavoriamo costantemente al fianco delle imprese e dei lavoratori dell’edilizia, in un processo che ha sempre bisogno di aggiornamenti e strumenti di lavoro adeguati. In tal senso – sottolinea Roberta Vitale, presidente del Formedil di Napoli – abbiamo anche acquistato innovativi strumenti per la formazione di tecnici e operai: un nuovo camper per la formazione in cantiere, una stampante 3D Wasp (un ‘braccio’ automatizzato in grado di realizzare piccoli prefabbricati), un simulatore di macchina movimento terra e un muletto. Il nostro intento – aggiunge Vitale – è continuare a realizzare una formazione concreta e di qualità, a beneficio dei lavoratori, già prima di entrare in cantiere. Ricordo, in tal senso, che l’edilizia è l’unico comparto produttivo in cui è obbligatorio formare i nuovi assunti prima di assumere qualsiasi ruolo in cantiere”.

“Ci tengo, infine, a ringraziare Mattia D’Acunto per il lavoro esemplare svolto in questi anni. Quattro anni in cui le attività si sono moltiplicate e i servizi resi alle imprese sono stati sempre più ‘tagliati’ sui bisogni dei lavoratori e degli imprenditori edili”.

“Ora più che mai, ritengo ancora più centrale il ruolo del Formedil Napoli nella costruzione e nell’ampliamento della qualificazione delle imprese e dei lavoratori. Questo è particolarmente vero in un momento storico in cui la formazione di qualità è fondamentale per una nuova consapevolezza sullo sviluppo e la sicurezza del settore. Abbiamo gli strumenti, le tecnologie e le capacità per offrire questa formazione, garantendo che lavoratori e imprese acquisiscano una profonda consapevolezza dell’importanza della sicurezza nei cantieri. Spetta a enti come il Formedil elevare gli standard di qualificazione e la sicurezza complessiva” afferma Giuseppe Mele, segretario generale Fillea Napoli e vice presidente del Formedil.