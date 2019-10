Francesco Del Deo eletto presidente nazionale dell’Ancim

Francesco Del Deo, sindaco d Forio (Napoli), è stato eletto all’unanimità presidente dell’ANCIM, l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea nazionale svoltasi in settimana a Roma. “Rivestire questo incarico nazionale è per me motivo di orgoglio – sottolinea il sindaco Francesco Del Deo a margine dell’elezione – e, con il supporto dei miei colleghi sindaci e componenti del Direttivo ANCIM, sono certo, continueremo a portare avanti le tante battaglie per giungere alla risoluzione dei problemi che accomunano tutte le realtà insulari d’Italia”. L’ANCIM Associazione Nazionale Comuni Isole Minora a rappresenta 36 comuni nei quali sono residenti oltre 200.000 persone che, come noto, divengono milioni durante la stagione estiva è per le realtà insulari come la nostra una entità importantissima. Dal luglio 2018 il sindaco di Forio Francesco Del Deo è stato Vicepresidente, mentre tra i componenti del direttivo figuranti Giacomo Pascale, quale sindaco di Lacco Ameno (Napoli), e nel comitato scientifico vi è l’ingegnere Angelo D’Abundo. Pascale si conferma componete del direttivo Campania. Altro ruolo importantissimo che durerà fino a quando il sindaco resterà in carica. Intanto, a Napoli a Napoli si terrà l’11 ottobre la Conferenza, Nazionale ANCI, a cui aderiscedei Consigli Comunali, seguita il 12 ottobre dal Direttivo della Conferenza Nazionale ANCI dei Consigli comunali.