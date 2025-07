Francesco Di Giovanni nuovo amministratore delegato di Geox

Novità ai vertici di Geox. Enrico Mistron lascia la guida dell’azienda: la risoluzione del rapporto di lavoro e della carica di amministratore delegato è avvenuta in modo consensuale, come comunicato dalla società. A partire dal 23 luglio 2025, la carica di amministratore delegato è stata affidata a Francesco Di Giovanni, che già da inizio anno collaborava con Geox come Senior Advisor. La sua nomina si inserisce in un percorso di accelerazione della trasformazione aziendale, ritenuta strategica per affrontare le sfide attese nella seconda metà del 2025 e per tutto il 2026.