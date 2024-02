Francesco Esposito nuovo amministratore unico di Edenlandia

Gianluca Vorzillo, presidente della Tanit srl, la holding che raggruppa tra l’altro Edenlandia e Acqua Flash, ha nominato Francesco Esposito nuovo amministratore del parco di divertimenti di Fuorigrotta. Vorzillo ha ringraziato Donatella Salazaro per il proficuo lavoro svolto in anni delicati come quelli della post pandemia e ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore unico di new Edenlandia spa. Francesco Esposito, 37 anni commercialista napoletano profondo conoscitore di tutti i processi contabili, amministrativi e finanziari ha maturato importanti esperienze in numerose aziende campane. “Avra’ il delicato compito di seguire l’iter che portera’ new Edenlandia alla nuova sfida imprenditoriale su cui sto puntando con la radicale trasformazione dell’ex Cinodromo di Fuorigrotta in una Edenlandia 4.0 che guardera’ ai nuovi sport e alle nuove passioni soprattutto dei giovani. Con il nuovo amministratore seguiremo e definiremo le ultime procedure per la tanto attesa riapertura di Vecchia America e dei Tronchi”, ha detto Gianluca Vorzillo.