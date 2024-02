Francesco Fera alla presidenza dell’Aifa dopo le dimissioni di Palù

Francesco Fera è il nuovo presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Prende il posto del dimissionario Giorgio Palù. Molto vicino al sottosegretario Marcello Gemmato (ministero della Salute), Fera è già nel Cda dell’Aifa. Di sanità si occupa da poco, dal 2019, quando entra all’Aress, l’agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia. Adesso è nell’area amministrativa, inizialmente è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Prima di arrivare all’agenzia pugliese, si occupa di politiche giovanili, politiche europee, sistemi informativi, valutazione delle performance della pa e ancora altri temi. Da giovane passa dalla Onlus Modavi e tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 per Novapuglia, agenzia nazionale per i giovani si occupa dell’organizzazione a Bari del Meeting mondiale dei giovani promosso dal ministero della Gioventù.