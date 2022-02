Francesco Lauretano nuovo responsabile Enti Locali di Forza Italia Caserta

Francesco Lauretano, avvocato esperto in Diritto Pubblico, è il nuovo responsabile del settore Enti Locali di Forza Italia per la provincia di Caserta. Ne dà notizia il coordinatore provinciale di Forza Italia Caserta Carlo Sarro che, nell’ambito di una complessiva revisione dell’assetto organizzativo del partito, sentito il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano, ha sottoscritto questa mattina, alla presenza del responsabile organizzativo provinciale Antonio Cantile, l’atto di nomina. “Proseguiamo all’insegna della partecipazione e della valorizzazione delle competenze – sottolinea Sarro – l’attività di rilancio del partito nel casertano. All’amico Francesco formulo i migliori auguri di buon lavoro nella certezza che il suo contributo costituirà un importante valore aggiunto all’impegno dell’intero partito in Terra di Lavoro“.