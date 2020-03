Francesco Maria Guadagno nominato componente esperto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Francesco Maria Guadagno, ordinario di Geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio, è stato nominato componente esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2023. Guadagno, che ha già ricoperto nel passato il ruolo di esperto del massimo organo tecnico consultivo dello Stato, ha partecipato alle procedure di revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni e del Codice degli appalti per gli aspetti tecnico-progettuali nonché alla redazione delle linea guida per le verifiche sui ponti.