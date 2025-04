Francesco Maria Talò inviato speciale dell’Italia per il Corridoio India-Medio Oriente

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia il 2 aprile, nel corso del question time alla Camera, la nomina dell’ambasciatore Francesco Maria Talò come inviato speciale italiano per il corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec).

La designazione arriva a pochi giorni dalla visita ufficiale dello stesso Tajani a New Delhi, prevista per il 10 e 11 aprile, e rappresenta un segnale chiaro della volontà italiana di giocare un ruolo da protagonista in uno dei più ambiziosi progetti infrastrutturali e geopolitici dell’area indo-mediterranea.

Sostenuto da Stati Uniti, India, paesi del Golfo e Unione Europea, Imec punta a creare un collegamento strategico tra Asia meridionale ed Europa, attraverso il Medio Oriente e il Mediterraneo, con snodi cruciali come il Porto di Trieste.

La nomina di Talò – diplomatico di alto profilo con una lunga carriera alle spalle – rafforza il posizionamento dell’Italia nel progetto e dà seguito a una risoluzione parlamentare del 2024 che chiedeva l’individuazione di una figura con mandato speciale sul dossier.

Talò vanta un curriculum di primo livello: attuale consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal 2022, è stato in precedenza ambasciatore italiano presso la Nato a Bruxelles, dove ha gestito delicati dossier sulla difesa europea. Nel corso della sua carriera ha rappresentato l’Italia in Israele, Pakistan, Afghanistan, Sud America e Stati Uniti, con incarichi anche come console a New York e membro della rappresentanza italiana presso l’Onu.

Esperto di cybersecurity e relazioni transatlantiche, ha inoltre guidato la partecipazione italiana alla Conferenza Osce sulla lotta all’antisemitismo.

Con questa scelta, il governo italiano affida la diplomazia su Imec a una figura di comprovata esperienza internazionale, confermando l’intenzione di rafforzare il ruolo dell’Italia nei nuovi equilibri geopolitici tra Europa e Indo-Pacifico.