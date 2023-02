Francesco Melillo (Confcooperative Campania) presidente della prima Commissione Consiliare della Camera di commercio Irpinia Sannio

La prima Commissione Consiliare della Camera di commercio Irpinia Sannio sarà guidata dalla Cooperazione. Francesco Melillo, presidente del Comitato territoriale di Avellino di Confcooperative Campania, è stato eletto all’unanimità dei presenti per acclamazione presidente della prima Commissione Consiliare, nonostante la frammentarietà che anima da qualche tempo la Camera di Commercio Irpinia Sannio. Così Melillo commenta il nuovo incarico: “Con questa nuova responsabilità si consolida la partecipazione della Cooperazione all’interno della Camera di Commercio Irpinia Sannio, che riserva un’estrema attenzione al movimento cooperativo e a questa forma di impresa. L’unanimità fa ben sperare in una maggiore coesione all’interno dell’ente camerale, che attraverso il lavoro delle Commissioni si appresta ad affrontare nuove sfide, anche identitarie. Speriamo anche di sviluppare nuove progettualità e di incidere ancor più sullo sviluppo e la crescita dell’imprenditoria cooperativa sul territorio”.

Il Consiglio camerale è organizzato in due Commissioni consiliari permanenti: alla prima Commissione spettano materie relative al registro imprese, alla regolazione del mercato, alla partecipazione in enti e società, al sistema camerale, all’organizzazione camerale, al bilancio e finanze e allo Statuto.