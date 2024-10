Nextalia, varato il nuovo Strategic Advisory Board: Francesco Micheli presidente. Ecco i nuovi consiglieri

Nextalia Sgr Spa annuncia la composizione dello Strategic Advisory Board per il triennio 2024-2027 e riorganizza la struttura riunendo sotto un’unica guida tutte le practice Private Equity, che riporteranno alla Chief Investment Officer Equity Valentina Pippolo. Lo Strategic Advisory Board è stato istituito nel 2021 con un ruolo di indirizzo strategico, per supportare il Consiglio di Amministrazione nell’analisi dei principali trend economici e sociali, nonché nell’esplorazione di futuri scenari di mercato. Il Sab agisce come un think tank, contribuendo all’identificazione di opportunità di investimento strategiche per la crescita e lo sviluppo della Società.

Lo Strategic Advisory Board per il triennio 2024-27 sarà costituito da quattordici eminenti esponenti del mondo dell’industria e dei servizi, della finanza e dell’ambito accademico e sociale:

Francesco Micheli (presidente): presidente e amministratore delegato di Micheli Associati e Genextra, ha ricoperto ruoli apicali in alcune tra le principali aziende italiane nel settore finanziario, oltre a essere stato Presidente di Fastweb, da lui fondata. Fa inoltre parte del Consiglio di Amministrazione di molteplici società e di enti culturali e filantropici.

presidente e amministratore delegato di Micheli Associati e Genextra, ha ricoperto ruoli apicali in alcune tra le principali aziende italiane nel settore finanziario, oltre a essere stato Presidente di Fastweb, da lui fondata. Fa inoltre parte del Consiglio di Amministrazione di molteplici società e di enti culturali e filantropici. Umberta Gnutti Beretta: presidente di HUG, Holding Umberto Gnutti, è un’imprenditrice con consolidata esperienza nel settore industriale, nonché promotrice e membro del Consiglio di Amministrazione di numerose associazioni no-profit e fondazioni.

presidente di HUG, Holding Umberto Gnutti, è un’imprenditrice con consolidata esperienza nel settore industriale, nonché promotrice e membro del Consiglio di Amministrazione di numerose associazioni no-profit e fondazioni. Emma Marcegaglia: presidente e AD di Marcegaglia Holding. Il percorso di carriera l’ha portata a ricoprire – in molti casi, prima donna nella storia – diversi importanti ruoli di vertice, tra cui, la presidenza di Confindustria, della Luiss, di Business Europe e di ENI. Fa parte del Comitato Esecutivo del BIAC (OCSE). Nel 2021 è stata nominata presidente B20, esperienza ripetuta quest’anno con l’incarico di B7 Chair.

presidente e AD di Marcegaglia Holding. Il percorso di carriera l’ha portata a ricoprire – in molti casi, prima donna nella storia – diversi importanti ruoli di vertice, tra cui, la presidenza di Confindustria, della Luiss, di Business Europe e di ENI. Fa parte del Comitato Esecutivo del BIAC (OCSE). Nel 2021 è stata nominata presidente B20, esperienza ripetuta quest’anno con l’incarico di B7 Chair. Silvia Merlo: amministratore delegato di Merlo Industria Metalmeccanica e Presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus, ha ricoperto incarichi di Consigliere di Amministrazione e membro di comitati interni di diverse società, oltre ad essere stata Presidente di Saipem.

amministratore delegato di Merlo Industria Metalmeccanica e Presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus, ha ricoperto incarichi di Consigliere di Amministrazione e membro di comitati interni di diverse società, oltre ad essere stata Presidente di Saipem. Giustina Mistrello Destro: imprenditrice e politica, è stata sindaco di Padova e deputato della Repubblica, attualmente è nel Consiglio di amministrazione di Aristoncavi e presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata onlus – Istituto Veneto di medicina molecolare (Vimm).

imprenditrice e politica, è stata sindaco di Padova e deputato della Repubblica, attualmente è nel Consiglio di amministrazione di Aristoncavi e presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata onlus – Istituto Veneto di medicina molecolare (Vimm). Domenico Catanese: Presidente di Prima Holding, in precedenza è stato fondatore e Presidente di Zephyro, operatore di riferimento nell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management.

Presidente di Prima Holding, in precedenza è stato fondatore e Presidente di Zephyro, operatore di riferimento nell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management. Gianni Letta: È stato vicepresidente e direttore editoriale di Fininvest Comunicazioni e ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quattro legislature. Attualmente ricopre il ruolo di presidente dell’Isle e dell’Associazione Civita ed è consigliere di amministrazione in diverse società e fondazioni.

È stato vicepresidente e direttore editoriale di Fininvest Comunicazioni e ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quattro legislature. Attualmente ricopre il ruolo di presidente dell’Isle e dell’Associazione Civita ed è consigliere di amministrazione in diverse società e fondazioni. Giampiero Massolo: presidente di presidente di Mundys e di Fincantieri NexTech, è stato Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), oltre ad aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Segretario Generale del Ministero degli Esteri.

presidente di presidente di Mundys e di Fincantieri NexTech, è stato Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), oltre ad aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Segretario Generale del Ministero degli Esteri. Gaetano Miccichè: presidente della Divisione Imi Corporate & Investment Banking e della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, è anche Presidente del Gruppo Engineering e componente del Comitato scientifico del Politecnico di Milano.

presidente della Divisione Imi Corporate & Investment Banking e della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, è anche Presidente del Gruppo Engineering e componente del Comitato scientifico del Politecnico di Milano. Alberto Oliveti: p r esidente dell’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), nonché presidente di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), ha una consolidata esperienza nel settore sanitario e previdenziale.

p esidente dell’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), nonché presidente di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), ha una consolidata esperienza nel settore sanitario e previdenziale. Fabrizio Palenzona: p residente di Prelios e della Fondazione Centro Studi per l’Economia e la Logistica, è stato Vicepresidente di UniCredit, nonché Presidente di ADR Aeroporti di Roma e di Impregilo.

residente di Prelios e della Fondazione Centro Studi per l’Economia e la Logistica, è stato Vicepresidente di UniCredit, nonché Presidente di ADR Aeroporti di Roma e di Impregilo. Alessandro Rivera: presidente di doValue e MilanoSesto, membro del CdA dell’Istituto Italiano di Tecnologia, nonché senior advisor di primarie società finanziarie e di consulenza, è stato Direttore Generale del Tesoro dal 2018 al 2023. In precedenza, è stato Direttore della Direzione per il Sistema Bancario e Finanziario del Tesoro.

presidente di doValue e MilanoSesto, membro del CdA dell’Istituto Italiano di Tecnologia, nonché senior advisor di primarie società finanziarie e di consulenza, è stato Direttore Generale del Tesoro dal 2018 al 2023. In precedenza, è stato Direttore della Direzione per il Sistema Bancario e Finanziario del Tesoro. Massimo Tononi: presidente di Banco BPM, ha ricoperto incarichi apicali nel panorama industriale e finanziario, tra cui Presidente di Borsa Italiana, di Prysmian e di Banca Monte dei Paschi di Siena; ha inoltre svolto il ruolo di Sottosegretario al Ministero dell’Economia.

presidente di Banco BPM, ha ricoperto incarichi apicali nel panorama industriale e finanziario, tra cui Presidente di Borsa Italiana, di Prysmian e di Banca Monte dei Paschi di Siena; ha inoltre svolto il ruolo di Sottosegretario al Ministero dell’Economia. Federico Vecchioni: amministratore Delegato di BF, BF International Best Fields Best Food Limited e di Sis – Società Italiana Sementi oltre a ricopre cariche apicali all’interno di altre società del Gruppo. Inoltre, è Consigliere Delegato di Progetto Benessere Italia, Consigliere di A&D – Gruppo Alimentare e Dietetico e Consigliere Delegato di C.A.I. – Consorzi Agrari d’Italia.

La riorganizzazione delle practice Private Equity è stata attuata per sostenere la rapida crescita della piattaforma, con l’obiettivo di garantire una gestione integrata. Nel suo ruolo di Chief Investment Officer Equity, Valentina Pippolo sarà incaricata di definire e implementare tutte le strategie relative agli investimenti in equity. A diretto riporto dell’Amministratore Delegato, sarà responsabile dell’attività di investimento e gestione dei Fondi in essere (Nextalia Private Equity e Nextalia Capitale Rilancio), nonché delle nuove iniziative finalizzate ad attrarre capitali privati per favorire la crescita delle imprese italiane e supportare il sistema Paese e l’economia dei territori. Valentina Pippolo entra in Nextalia dopo aver maturato un’esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito, con un focus particolare sul mid-market italiano, in cui ha assistito imprenditori e famiglie in primarie operazioni straordinarie. Dopo aver iniziato la sua carriera nel team di Investment Banking di Merrill Lynch, ha ricoperto diversi ruoli apicali quali quello di Partner e Country Head Italia di Bregal Unternehmerkapital, nonché di Partner e Head of Italy di Alpha Private Equity.