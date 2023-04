Francesco Minotti nuovo Amministratore delegato di Mcc

Francesco Minotti nuovo ad di Mediocredito Centrale, controllata di Invitalia. A dare la notizia è il Giornale d’Italia. Minotti subentrerà a Bernardo Mattarella, rimasto ad interim dopo il passaggio alla controllante Invitalia a luglio del 2022. “La nomina – si legge sul Giornale d’Italia – sblocca la situazione in stallo da luglio 2022…era prevista in tempi brevi, ma la caduta del governo Draghi e le elezioni hanno fatto slittare la definizione del nome per la controllata”. “Con la nomina di Minotti – continua il giornale – sarà adesso possibile avviare le procedure per la formazione del nuovo board della Popolare di Bari, principale controllata del Mediocredito, insieme a Cassa di Risparmio di Orvieto”.

Francesco Minotti si laurea in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti. La sua carriera inizia nel 2005 in Banco Popolare, dove rimane per cinque anni con il ruolo di direttore territoriale centro sud e poi come direttore della clientela Istituzionale, Enti e Terzo Settore. Entra, poi, nel gennaio 2017 in banco BPM nel ruolo di Senior Executive, dove è rimasto fino alla nomina in MCC.