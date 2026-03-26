Francesco Morra eletto presidente di Anci Campania

Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni. Al termine dei lavori, l’Assemblea ha eletto Francesco Morra, sindaco di Pellezzano (SA), alla Presidenza di Anci Campania, per acclamazione, confermando la fiducia e la condivisione unanime del percorso avviato.

Morra ha nominato Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, e Mario Aiello, sindaco di Vico Equense, come vice presidenti. I lavori sono stati coordinati dal segretario generale Nello D’Auria, con la partecipazione di Gaetano Manfredi, presidente nazionale Anci.

Morra: responsabilità e rilancio dei Comuni

“Sono onorato dell’elezione alla Presidenza di Anci Campania e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta”, ha dichiarato Morra. “Avere alla guida nazionale Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto: autorevolezza istituzionale, capacità di dialogo e una visione moderna dell’Anci rafforzano anche la Campania, garantendo maggiore rappresentanza e attenzione concreta ai territori”.

Morra ha sottolineato l’impegno di Anci Campania negli ultimi mesi: difesa dei Comuni, politiche più eque, riconoscimento delle aree interne, sviluppo territoriale, turismo e sostenibilità dei servizi locali. “Ora si apre una nuova stagione: più collaborazione tra Comuni, un rapporto più forte con la Regione e con il Governo e una rete istituzionale capace di incidere sulle scelte strategiche”.

Focus sulle aree interne e piccoli Comuni

“Le aree interne saranno centrali per garantire servizi, qualità della vita e opportunità ai giovani, contrastando lo spopolamento e costruendo uno sviluppo equilibrato in connessione con i grandi centri urbani. Vogliamo un’Anci Campania più vicina ai territori, anche attraverso incontri itineranti, per ascoltare tutti e dare voce soprattutto ai piccoli Comuni. I Comuni devono tornare protagonisti”.

L’Assemblea ha confermato il ruolo di Anci Campania come punto di riferimento per i Comuni e per le politiche territoriali della regione.

Nel suo intervento, il Presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha rivolto gli auguri a Morra: “Francesco ha svolto il ruolo con grande equilibrio e capacità di ascolto. Ci tenevo a un’elezione unitaria e sono felice che così sia avvenuto”.

Manfredi ha poi evidenziato il lavoro già avviato sul piano istituzionale: collaborazione con il Governo e con la Regione, con il Presidente Fico e diversi assessori. “È un percorso che va rafforzato, perché il ruolo dei sindaci deve essere centrale nelle politiche pubbliche, coinvolti nella progettazione di interventi, bandi e nella definizione del futuro dei territori”.

Sicurezza e risorse, le priorità nazionali

Morra ha affrontato anche temi nazionali come le risorse e i trasferimenti agli enti locali e la sicurezza. “I sindaci non sono perfetti e non devono sostituire le forze di polizia. Tuttavia, devono poter svolgere un ruolo di attenzione e presidio sui territori. È necessario rafforzare la polizia municipale, mettendola nelle condizioni di operare con strumenti e risorse adeguate a supporto delle attività di sicurezza”.