Francesco Profumo confermato presidente dell’Acri

L’Assemblea di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio per il triennio 2022-2024. In qualità di presidente è stato confermato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali che aggregano le Fondazioni, eleggerà i membri del Comitato esecutivo e, fra questi, su designazione del Presidente, nominerà i vicepresidenti dell’Associazione nella prima seduta, prevista per la prima metà di giugno.

L’Assemblea ha anche rinnovato la composizione dei Collegio dei revisori dei conti, del Comitato piccole e medie Fondazioni e del Comitato delle Società bancarie.

Il nuovo Consiglio di Acri è così composto:

Area geografica Centro

Dennis Luigi Censi – presidente Fondazione Carifac

Cristina Colaiacovo – presidente Fondazione CR Perugia

Giorgio Gragnola – presidente Fondazione CR Fano

Libero Mario Mari – presidente Fondazione CR Orvieto

Carlo Rossi – presidente Fondazione MPS

Luigi Salvadori – presidente Fondazione CR Firenze

Lorenzo Zogheri – presidente Fondazione CR Pistoia e Pescia

Area geografica Emilia-Romagna

Paolo Cavicchioli – presidente Fondazione di Modena

Carlo Cipolli – presidente Fondazione CR in Bologna

Giusella Finocchiaro – presidente Fondazione Monte Bologna e Ravenna

Maurizio Gardini – presidente Fondazione CR Forlì

Franco Magnani – presidente Fondazione Cariparma

Roberto Reggi – presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Area geografica Nord-Est

Carlo Schönsberg – presidente Fondazione Caritro

Alessandro Mazzucco – presidente Fondazione Cariverona

Giuseppe Morandini – presidente Fondazione Friuli

Gilberto Muraro – presidente Fondazione Cariparo

Area geografica Nord-Ovest

Konrad Bergmeister – presidente Fondazione CR Bolzano

Andrea Corradino – presidente Fondazione CR La Spezia

Franco Ferraris – presidente Fondazione CR Biella

Giovanni Fosti – presidente Fondazione Cariplo

Maurizio Irrera – vicepresidente Fondazione CRT

Ezio Raviola – presidente Fondazione CR Cuneo

Mario Sacco – presidente Fondazione CR Asti

Area geografica Sud e Isole

Antonello Cabras – presidente Fondazione di Sardegna

Gabriella Sarracco – presidente Fondazione CR Civitavecchia

Presidente Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud (in corso di nomina)