Francesco Profumo nuovo presidente di Gasdotti Italia

L’Assemblea dei soci di Società Gasdotti Italia riunitasi ieri ha deliberato la nomina di Francesco Profumo quale nuovo presidente della Società. Profumo succede a Fulvio Conti, che è stato presidente della società dal 2016.” È un onore assumere questo incarico e ringrazio gli azionisti e il Consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami – ha commentato Profumo -. Sgi è un’azienda in crescita e dinamica, che guarda al futuro con responsabilità e che ha un’attenzione particolare all’innovazione. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire ai prossimi obiettivi di crescita sostenibile a beneficio di SGI e del Paese”. “Siamo profondamente grati a Fulvio Conti per l’eccellente lavoro svolto e per aver accompagnato Sgi in un percorso di significativa crescita e consolidamento nel settore energetico nazionale – ha affermato Marissa Dardi, managing director di Ontario Teachers’ Pension Plan, azionista di maggioranza di Sgi -. Accogliamo con entusiasmo Francesco Profumo, certi che la sua esperienza accademica, istituzionale e industriale contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento strategico della società”.