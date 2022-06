Francesco Rocca confermato presidente internazionale della Croce Rossa

è confermato presidente della. Lo hanno votato 122 Paesi su 130 aventi diritto. E’ la prima volta nella storia che viene confermato un presidente uscente. Rocca, peraltro, nel 2017 ottiene un altro record: è ilad essere eletto al vertice internazionale della CRI . Nato a Roma il primo settembre del 1965, l’avvocato Rocca è già presidente della Croce Rossa Italiana dal 2013. Per cinque anni (dal 2007) è a capo del dipartimento delledella CRI. Un anno dopo, nel 2008, accetta l’incarico di. Nel 2009, durante l’assemblea generale in, viene eletto come membro del consiglio d’amministrazione della Federazione Internazionale delle società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.