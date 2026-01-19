Francesco Rosati nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle

Francesco Rosati è il nuovo Head of Sales Away From Home della Ferrarelle. Subentra ad Antonio Marzocchella e riporterà direttamente alla Direzione commerciale, guidata da Mario Iaccarino. Lo annuncia la società con una nota in cui si spiega che “si tratta di un chiaro segnale nel percorso di rafforzamento della struttura commerciale del Gruppo, che oggi si posiziona come secondo player a volume e terzo player a valore nel Fuori Casa, un segmento sempre più strategico per lo sviluppo della marca in termini di quote e posizionamento”.

Francesco Rosati – entrato in Ferrarelle nel 2024 prima come area manager Lazio e successivamente come region manager centro Italia – avrà la responsabilità di guidare le strategie di vendita nel canale Afh, con l’obiettivo di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare i clienti organizzati e rafforzare il presidio dei gruppi consortili Ho.Re.Ca., contribuendo a una crescita profittevole e sostenibile del business. La sua nomina riflette la filosofia del Gruppo, che punta a valorizzare i talenti interni e a promuovere percorsi di crescita professionale coerenti con la propria visione”.

“Il canale Away From Home è da sempre centrale nella nostra strategia di crescita focalizzata sul Canale Ristorazione, dove si crea l’esperienza di consumo ed il legame con i nostri Brand – dichiara Marco Pesaresi, direttore generale di Ferrarelle Società Benefit. –. Francesco Rosati ha dimostrato di possedere una forte conoscenza delle dinamiche del Canale, maturata attraverso solide esperienze di campo, un ampio network di conoscenze con tutti i principali operatori, unite ad una straordinaria energia positiva: tutte condizioni necessarie per guidare una Forza di Vendita orientata alla creazione di valore attraverso un’esecuzione eccellente”.

Il nuovo head of sales Afh vanta infatti una solida esperienza nel mondo Fmcg e una profonda conoscenza del canale Fuori Casa. Dopo un percorso professionale di oltre 17 anni in Birra Peroni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla posizione di On Premise Franchisee & Consortia Channel Manager, occupandosi della gestione di grandi catene della ristorazione commerciale, hotel, travel retail e cash&carry, oltre allo sviluppo dei principali gruppi consortili nazionali. Nel corso della sua carriera, Rosati ha gestito progetti di riorganizzazione commerciale, ridefinizione delle strategie di negoziazione e sviluppo di modelli sempre più orientati al sell-out e alla creazione di valore lungo tutta la filiera, con una forte attenzione al people management e all’efficacia dell’esecuzione sul punto di consumo.