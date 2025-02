Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Roma Tor Vergata, della quale è prorettore per gli Affari giuridici, Francesco Saverio Marini (1973) è eletto giudice della Corte Costituzionale dal parlamento in seduta comune il 13 febbraio 2025. I giudici della Consulta sono nominati per 9 anni, a partire dal giorno del giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, e non possono essere nuovamente nominati.