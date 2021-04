Francesco Schisano eletto presidente dei Ristoratori della Costiera sorrentina: Vogliamo essete vaccinati

150 aziende della ristorazione da Vico Equense a Massa Lubrense si sono riunite sotto la sigla dell’associazione Ristoratori Penisola sorrentina e hanno nominato come presidente Francesco Schisano. Tutte assieme per chiedere alla regione Campania e all’Asl Napoli 3 Sud la possibilità di vaccinare tutti i dipendenti collegati alle attività. Una scelta per accelerare i tempi di messa in sicurezza sia di chi lavora nel settore sia dei turisti e avventori dei locali. “Siamo certi che Regione Campania e l’Asl daranno parere favorevole alla nostra istanza e siamo grati a Federalberghi di aver fatto da apripista per accelerare il piano vaccinali. Consapevoli, come dichiarato precedentemente dal direttore dell’AlsNa3 Gennaro Sosto, che i vaccini saranno forniti solo quando saranno in surplus rispetto a quanti dovranno essere vaccinati in base alla tabella prevista dal Governo centrale”. Anche per Francesco Gargiulo, patron del ristorante “Antico Francischiello” e presidente della neonata associazione Ristoratori Lubrensi “in questo momento così delicato per la categoria bisogna unire le forze”.