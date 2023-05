Francesco Starace nuovo partner della svedese Eqt Infrastructure

“Eqt è lieta di annunciare la nomina di Francesco Starace come nuovo Partner dell’Advisory Team di Eqt Infrastructure”. E’ quanto si legge in una nota della società. In passato, Starace è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, una delle principali energy utility company al mondo leader nella transizione energetica sostenibile. Nel suo ruolo, agirà come advisor dedicato alla piattaforma globale di Eqt Infrastructure, lavorando al fianco di oltre 120 professionisti. In questo nuovo ruolo, Francesco Starace contribuirà – grazie alla sua grande esperienza – alle attività di investimento, supportando le portfolio company e le iniziative strategiche. Grazie a una carriera di oltre quarant’anni nel mercato energy, Francesco porta con sé una grande conoscenza del settore, maturata in posizioni di leadership, negli advisory board, nelle Ong e nelle politiche pubbliche. Nel suo ruolo di Ad di Enel, ha contribuito concretamente e in maniera determinante a guidare l’impegno dell’azienda verso la graduale eliminazione dell’energia da combustibili fossili e verso investimenti in tecnologie digitali, facendo di Enel uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile al mondo e il più grande sistema di rete di distribuzione di energia digitalizzata. Prima di essere nominato Ad di Enel, dal 2008 al 2014 ha guidato Enel Green Power, la società del Gruppo che si occupa dello sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili, leader del settore a livello globale. Nel novembre 2010 ha guidato l’Ipo della Società e la sua quotazione sulla Borsa di Milano e su quella di Madrid, con una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di euro. Starace è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sustainable Energy for All delle Nazioni Unite, membro della Rockefeller Commission to End Energy Poverty e, nel 2015, l’ex Segretario generale Ban Ki-moon lo ha nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite.