Francesco Svelto nominato vicepresidente del Cnr

Il consiglio d’amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) nomina all’unanimità Francesco Svelto vicepresidente dell’ente. L’incarico resta valido fino alla designazione del nuovo presidente. “È un onore per me assumere questo ruolo”, dichiara Svelto. “Accolgo con senso di responsabilità l’incarico in un momento cruciale di transizione per il Cnr.” Classe 1966, ingegnere e attuale rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Svelto sottolinea il proprio impegno a garantire continuità, stabilità e sostegno alle attività di ricerca e innovazione che il Cnr porta avanti ogni giorno per il progresso del Paese.