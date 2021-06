Francesco Tabano confermato al timone di Federolio

Francesco Tabano è stato confermato presidente della Federolio, la Federazione nazionale del commercio oleario e maggiore organizzazione italiana di categoria nel settore del commercio all’ingrosso e del confezionamento dell’olio di oliva e dei prodotti derivati. Classe ’64, salernitano, Tabano è al terzo mandato in Federolio. Lavora da trent’anni nel settore agroalimentare, dove ha ricoperto diversi incarichi in realtà di rilievo, a partire da Ferrero (dove ha iniziato la sua carriera), Monini, Salov e De Cecco, per poi approdare, a luglio del 2017, alla Pietro Coricelli come direttore commerciale Sud Europa.