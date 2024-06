Francesco Terrone presenta a Napoli il suo nuovo libro ‘L’ultimo bacio’

Francesco Terrone presenta a Napoli il suo nuovo lavoro il 12 giugno 2024 presso la libreria Guida in via Bisignano 11 alle ore 17:00. Intervengono Mimmo Falco, Carlo Di Lieto e Guido Trombetti.

Alla presenza dell’autore, l’attore Davide Scafa declama poesie tratte da “L’ultimo bacio”.

Anche questa raccolta, come le precedenti ma con rinnovati registri, attraversa i grandi temi della poesia di tutti i tempi: amore e morte, la perdita e il lutto, l’assenza, l’attesa, il ricordo. Torna naturalmente il tema del tempo, che attraversa l’intera fatica poetica di Terrone. È il tema dei temi, d’altronde, che trova forse in Borges un maestro e interprete contemporaneo. «Il giorno è diventato un umile servo del tempo»; «conto i granellini di sabbia / che cadono come anime morte / in una clessidra che è diventata la mia regina. / Divoro il tempo che passa, / una lacrima solca il mio viso».