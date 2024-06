Francesco Tutino nuovo responsabile delle Risorse umane di Prysmian

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, punto di riferimento nella transizione energetica e nella trasformazione digitale, annuncia la nomina di Francesco Tutino come Group Chief HR & Organization Officer.

Tutino porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore delle Risorse Umane, avendo ricoperto posizioni di leadership in diverse multinazionali. La sua carriera include incarichi presso Denso e Cnh, culminati nel suo ruolo più recente come Chief Human Resources and IT Officer presso Iveco Group.

“Siamo certi che l’esperienza e le competenze di Francesco Tutino contribuiranno significativamente al successo del nostro Gruppo valorizzando l’importanza delle nostre persone, il pilastro fondamentale su cui verte la nostra azienda” afferma Massimo Battaini, CEO e Direttore Generale di Prysmian. “Sono felice di entrare a far parte di Prysmian e di contribuire alla realizzazione del Suo piano strategico – afferma Tutino -. Prysmian rappresenta un’azienda leader che eccelle nel riconoscere e valorizzare il talento, offrendo un ambiente dove è possibile crescere, condividere idee e collaborare per raggiungere obiettivi comuni. Sono determinato a contribuire al consolidamento di una cultura aziendale che mette al primo posto l’attenzione alle persone, promuovendo inclusività e innovazione, e dove merito, formazione e sviluppo sono riconosciuti come elementi chiave per garantire un equilibrio tra vita professionale e personale.