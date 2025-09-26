Francesco Ubertini nuovo presidente del Comitato scientifico di Nomisma

Il Consiglio di amministrazione di Nomisma ha nominato Francesco Ubertini presidente del Comitato Scientifico. Succede a Paolo De Castro, che ad aprile ha assunto la presidenza della società.

Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università di Bologna, già rettore dell’Alma Mater, Ubertini è oggi presidente di Cineca e di Ifab – Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, oltre che vicepresidente del Centro nazionale di ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Icsc).

Con questa nomina, Nomisma consolida il legame con Bologna, hub nazionale dell’intelligenza artificiale, e rilancia il proprio ruolo di think tank indipendente per interpretare i cambiamenti economici e sociali attraverso l’innovazione e l’uso strategico dei dati.

“Ringrazio il Consiglio – ha dichiarato Ubertini -. Assumere la presidenza del Comitato Scientifico è per me un grande onore e una profonda responsabilità. In un contesto storico segnato da incertezze e veloci mutamenti, il ruolo di Nomisma è oggi più che mai cruciale nel promuovere l’innovazione all’interno della società e delle imprese, accompagnandole in questo processo di trasformazione attraverso analisi rigorose e strumenti concreti. Solo una visione strategica e condivisa ci permetterà di affrontare le sfide attuali e di costruire un sistema economico più competitivo, inclusivo e sostenibile per il nostro Paese”.

In un momento storico così complesso e in continua evoluzione, la ritrovata vitalità di Nomisma – con il Consiglio di amministrazione presieduto da Paolo De Castro sotto la guida esecutiva del direttore Generale Andrea Bontempi, e grazie anche al nuovo impulso che potrà derivare dal Comitato scientifico – si propone come consulente indipendente per l’analisi e la comprensione dei fenomeni economici e sociali, per la definizione di strategie e piani di comunicazione efficaci e per il supporto alla loro concreta realizzazione, a beneficio di una vasta platea di clienti pubblici e privati.