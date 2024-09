Francesco Valente da Fincantieri Marine Group a Titan: è il nuovo Ceo dell’azienda di riparazioni navali

Francesco Valente, ex Ceo di Fincantieri Marine Group, è il nuovo Ceo di Titan Acquisition Holdings (Titan), succedendo a Jim “Marco” Marcotuli. Titan, azienda specializzata in riparazione navale, costruzioni marine e complesse, è la società madre di Vigor (Portland, Seattle, Ketchikan), MHI (Norfolk) e Continental Maritime (San Diego).

Francesco Valente proviene da Beretta, dove ha guidato le operazioni statunitensi dal 2019, contribuendo al trasferimento della produzione in un nuovo impianto in Tennessee e rafforzando la posizione dell’azienda nel mercato USA. La sua nomina a Ceo di Titan sarà effettiva dal 23 settembre 2024, con sede presso il quartier generale di Titan a Portland, Oregon. Marcotuli, che ha guidato Titan dal 2019, ha contribuito alla crescita dell’azienda, integrando le tre principali entità di riparazione navale e sostenendo programmi navali critici. Marcotuli rimarrà coinvolto come membro del consiglio e consulente.