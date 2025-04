Francesco Venturini a capo della Cmt internazionale di Accenture

Accenture nomina Francesco Venturini nuovo Global Chair per le Industry del settore Communications, Media & Technology (CMT). Venturini guida attualmente il business Communications & Media a livello globale e assume questo incarico aggiuntivo mantenendo il suo ruolo attuale. Entra inoltre a far parte del Global Management Committee di Accenture.

Venturini rientra in Accenture a gennaio 2024 dopo tre anni in Microsoft, dove ricopre il ruolo di Corporate Vice President alla guida del business Communications & Media. In precedenza, lavora in Accenture per oltre 20 anni, contribuendo alla definizione e gestione di alcune tra le più grandi e complesse trasformazioni digitali nel settore CMT a livello internazionale.

Grazie a un’esperienza maturata sul campo e a una profonda conoscenza del mercato, Venturini supporta aziende internazionali nell’adozione di modelli esperienziali, open platform alimentati da Intelligenza Artificiale, automazione e tecnologie cloud, aiutandole a offrire servizi di nuova generazione.

Nel corso della sua carriera, ricopre numerosi ruoli chiave all’interno della practice CMT. È responsabile delle vendite a livello mondiale e fonda il Digital Video Group, un network di oltre 2.000 talenti Accenture dedicati all’industria video. Sviluppa inoltre l’Accenture Video Solution, piattaforma pluripremiata per la distribuzione di contenuti digitali, e guida l’acquisizione della divisione TV del gruppo S3 (S3TV).

Il manager italiano interviene regolarmente in conferenze internazionali di settore, tra cui IBC, NAB e Emmys Academy, e contribuisce a numerose pubblicazioni.