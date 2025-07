Francesco Vincenzi confermato presidente di Anbi

Francesco Vincenzi, 47 anni, è stato confermato, per acclamazione, presidente di Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue). Eletti anche, sempre per acclamazione, i vicepresidenti e l’esecutivo.

Il Consiglio nazionale di Anbi è composto da 15 eletti dalla recente Assemblea nazionale, unitamente ai 20 presidenti delle Anbi regionali, a 3 rappresentanti dei direttori di Consorzi di bonifica ed irrigazione ed a 7 esperti indicati dalle organizzazioni professionali agricole.

Francesco Vincenzi, perito agrario ed accademico dei Georgofili, è un imprenditore agricolo, amministratore a Mirandola nel Modenese, l’azienda famiglia ad indirizzo frutticolo, viticolo e cerealicolo. È presidente del Consorzio di bonifica della Burana, di Anbi Emilia Romagna e del Consorzio Energia Ambiente; è anche al vertice di Cipof (Cooperativa intercomunale prodotti ortofrutticoli) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

“Innovazione nell’attività dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, nonché tutela e rilancio delle Aree Interne sono i temi, che affiancheremo da subito alla consueta attività di rappresentanza istituzionale degli enti consortili nei compiti istitutivi di difesa idrogeologica, gestione delle acque a scopo irriguo, produzione di energia rinnovabile, tutela ambientale – ha detto Vincenzi – A fare da cornice ci saranno gli impegni per il concreto avvio del Piano Nazionale Bacini Idrici Multifunzionali e per lo snellimento della burocrazia ad ogni livello”.

I Consorzi di bonifica ed Irrigazione associati ad Anbi sono 142, presenti in tutte le regioni italiane: provvedono alla manutenzione di 131.000 chilometri di corsi d’acqua del reticolo idraulico minore con oltre 960 impianti idrovori, 342 centrali idroelettriche e 110 fotovoltaiche; gestiscono l’irrigazione su 3.500.000 ettari, da cui dipende l’85% del “made in Italy” agroalimentare.