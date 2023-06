Francia, a Metz arriva il “villaggio italiano”: Sardegna ospite d’onore

Da mercoledì 7 a domenica 11 giugno soffierà come un’aria di “Dolce Vita” in Place de la République, a Metz, grazie al villaggio italiano organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia a Marsiglia e il Consolato Generale d’Italia a Metz. Come si legge sul sito della Camera di Commercio, saranno presenti più di 27 produttori e artigiani italiani con le loro specialità: dall’enogastronomia all’artigianato, tra oggetti fatti a mano, decorazioni, accessori. Quest’anno la Sardegna sarà l’ospite d’onore con uno spazio dedicato anche all’artigianato di questa meravigliosa isola come animazioni a tema. Ogni giorno, inoltre, sarà presente nel cuore del villaggio un’esposizione di mitiche auto italiane. In loco, i più golosi possono recarsi anche al ristorante “Italia! Pasta e Passioni” per assaggiare la pasta fresca, da “Pinsa e Sapori” per scoprire la pinsa romana, oltre che da “Food Truck Sicily Zone” per apprezzare le specialità dello street food siciliano. Durante tutta la settimana saranno proposti anche intrattenimenti musicali, laboratori e spettacoli.